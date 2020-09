Velkommen til et halvt år med ekstra mange hverdage

Sommeren er knap overstået, og corona er i fuld gang med at sprede sig i hele landet med en sådan hast, at statsminister Mette Frederiksen (S) fredag eftermiddag udbredte corona-restriktionerne fra kommunerne i og omkring hovedstaden til hele Danmark.

Det er kommet bag på både myndigheder og regering, at corona så hurtigt er vendt tilbage efter næsten at have været i dvale hen over sommeren.

De havde håbet, at nålestiksoperationer med massetest, opsporing og isolation kunne inddæmme virus, når den dukkede op rundt omkring i landet gennem efterår og vinter.