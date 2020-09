Dansk ekspert: »Jeg har fået mere og mere fidus til, hvad Sverige gør«

Har Danmark valgt den bedste strategi i håndteringen af covid-19, eller har Sverige? Det er stadig for tidligt at sige, lyder det fra to eksperter, mens en tredje ekspert har stor »fidus« til den svenske model.

Vurderingen kommer efter, at den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell i et interview med Politiken siger, at han er glad for, at Sverige ikke gjorde som Danmark i marts, hvor landet blev lukket ned. Og at man skal være forsigtig med forsigtighedsprincippet og se det i relation til effekterne. Også selv om Sverige har haft mange flere coronarelaterede dødsfald end Danmark.

I stedet har Sverige haft en blødere tilgang med et konstant forsamlingsforbud på 50 mennesker, men uden skolelukninger, grænselukninger, mundbind og tvangslukkede liberale erhverv. Og nu ser vi en situation, hvor de danske smittetal stiger markant uge for uge, mens de falder i Sverige.