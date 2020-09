Antallet af smittede tager et dyk

Der er i det seneste døgn registreret 469 nye smittede med coronavirus, og tre er døde med covid-19.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) søndag.

SSI oplyser, at 17 mennesker er blevet indlagt med covid-19, men at det samlede antal af indlagte er faldet med 3 til 59.

Seruminstituttet oplyser dog samtidig, at statistikken for antallet af indlagte er usikker, da der har været forsinkelser i indhentning af de regionale data for indlæggelser.

Det er stadig især kommunerne på Københavns Vestegn, hvor smitten spreder sig.

Ishøj, Vallensbæk og Brøndby er blandt de kommuner med højest antal smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Med det seneste døgns tre dødsfald er nu i alt 638 covid-19-smittede døde under pandemien.

Antallet af nye smittede mellem fredag og lørdag var 589. De to dage forinden var tallet cirka 450 om dagen. Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på lørdagens markant højere tal.

»Det er for tidligt at sige, om vi har brudt den stigende kurve. Det kan variere meget fra dag til dag, og specielt i weekenden skal man være forsigtig med at konkludere på tallene, lyder vurderingen fra professor og ledende overlæge Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital.

Ekspert sænker ikke skuldrene

Lørdag trådte nye landsdækkende restriktioner i kraft om lukning af restauranter, værtshuse og barer klokken 22.

Desuden skal stående gæster de nævnte steder bære mundbind eller visir.

For København og 16 andre kommuner omkring hovedstaden har tiltagene været gældende siden torsdag.

»Det er alt for tidligt at konkludere på, om det er det, vi nu ser effekten af. Der må vi vente nogle dage, før vi vil kunne sige noget om effekten«.

»De her tal får mig ikke til at sænke skuldrene og tænke, at vi er på rette vej. Der kan være variationer fra dag til dag, og det bliver spændende at følge udviklingen de nærmeste dage«, siger Lars Østergaard.

De seneste ugers høje smittetal har flere gange sat rekord i forhold til foråret. De aktuelle tal skal dog ses i lyset af, at der nu også bliver testet flere og også flere uden symptomer. Derfor må der også formodes at blive fundet langt flere smittede, end der gjorde i foråret.

23.580 mennesker er blevet testet for coronavirus for første gang siden lørdag. Der er i alt blevet taget 50.603 prøver.

Grunden til forskellen i de to tal er, at nogle mennesker bliver testet mere end én gang.

