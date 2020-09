Bedre end frygtet: Seks ud af ti alvorligt syge corona-patienter overlever

Alvorligt syge corona-patienter klarer sig bedre, end der var frygt for, da den første coronabølge ramte Danmark i foråret.

Blandt de 323 patienter, som blev indlagt på en intensivafdeling frem til 20. maj, overlevede langt de fleste.

Også de, som var så syge, at de måtte have hjælp til at trække vejret i en respirator. Det viser en kortlægning fra landets 40 intensivafdelinger.

37 procent døde. Og selv om det er et højt tal, så er det relativt lavt i forhold til opgørelser fra England, Italien og USA. Det siger intensivlæge på Rigshospitalet Nicolai Haase, der står bag opgørelsen.

»Vi stod med en helt ny sygdom med rygter om dødelighed på helt op til 80 procent. Når det ikke gik så slemt, skyldes det, at vi i Danmark var godt forberedte«, siger han.

På Aarhus Universitets Hospital forklarer overlæge Steffen Christensen den positive nyhed med et forbilledligt samarbejde mellem intensivafdelingerne og hospitalernes øvrige afdelinger.

Om undersøgelsen Da coronavirusset kom til Danmark i foråret, var der frygt for, at op imod 80 procent af de hårdest ramte ville dø. En opgørelse fra landets intensivafdelinger viser, at det langtfra gik så slemt. Læs her mere om patienterne, og om hvordan de klarede sig. 323 patienter smittet med coronavirus var indlagt på en af de knap 40 intensivafdelinger i foråret. 8 ud af ti var i respirator. 37 procent af de 323 patienter døde. Dødelighed fordelt på alder. Yngre end 50 år - 5 procent. Mellem 50 og 59 år - 24 procent. Mellem 60 og 69 år - 33 procent. Mellem 70 og 79 år - 54 procent. 80 år eller over - 64 procent. Antal allerede kendte sygdomme og risiko for død 0 sygdomme - 24 procent dødelighed. 1 sygdom - 36 procent dødelighed. 2 sygdomme - 46 procent dødelighed. 3 sygdomme - 50 procent dødelighed. Vis mere

»Det betød, at kapaciteten på intensivområdet ikke blev overskredet«, siger han, der også er formand for Dansk Intensiv Database.

Kortlægningen offentliggøres efter en uge med et stigende antal smittede. Søndag var der det seneste døgn testet 469 positive.

Medicin kan bremse virusset

De flere smittede afspejler sig endnu ikke på sygehusene. Antallet af indlagte kan dog stige de kommende uger. I givet fald vil flere, end det var tilfældet i foråret, kunne behandles med medicin.

Medicin kan bremse virusset og dæmpe betændelsestilstanden, siger Nicolai Haase.

»Vi har i dag to præparater, som vi forventer, kan forkorte sygdommen og formentlig også nedsætte dødeligheden«.

Det ene middel, Remdesivir, skal gives tidligt i sygdommen.

»De første erfaringer med Remdesivir viser, at det kan reducere risikoen for, at sygdommen forværres. Det vil betyde, at vi kan nedbringe antallet af patienter, der skal indlægges på intensiv«, siger Steffen Christensen fra Aarhus Universitets Hospital.

»Patienterne vil fortsat skulle have ilt, men vil kunne behandles på en almindelig afdeling«.

Trods de positive nyheder er covid-19 en alvorlig sygdom. Patienter, der har været indlagt, skal ofte igennem lange genoptræningsforløb. Det kan heller ikke udelukkes, at nogle vil få varige men, understreger lægerne.





ritzau