Bente Klarlund: Lad dig vaccinere mod influenza. Så beskytter du andre mod smitte

I disse dage får covid-19 rigtig meget opmærksomhed, og det er også nødvendigt. Men lige om lidt er det sæson for influenza, og det er værd at minde om, at der i den anledning hvert år dør 1.000-2.000 mennesker i Danmark. Er man ung, kan man blive syg af influenza, men man dør ikke. Alligevel er det måske en god idé at blive vaccineret. Ikke bare for sin egen skyld, men af hensyn til de ældre og svage i samfundet.

Hvis en stor del af befolkningen er vaccineret, er der mindre risiko for, at de svækkede bliver ramt. Influenzavaccinen er nemlig typisk mindre effektiv for de mest svækkede, der har mest brug for den. Det skyldes, at et svækket immunsystem reagerer svagt på vaccinen. Er mange vaccineret, nedbringer vi den generelle influenzasmitte i samfundet. Det forebygger overbelastning af sundhedsvæsenet og nedsætter risiko for død i forbindelse med influenza.

Viderefører vi samtidig de nuværende coronaforanstaltninger i form af afstand, håndvask og afspritning, vil vi alt i alt kunne forebygge en lang række infektionssygdomme og dermed belastning af sundhedsvæsenet. Det er en ny måde at tænke på: Ved at nedsætte risikoen for, at man selv bliver smittet, beskytter man andre.