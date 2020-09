Etniske minoriteter udsættes oftere for tvang i psykiatrien

Tvangsindlæggelse, tvangsbehandling, tvangstilbageholdelse, tvangsfiksering, fysisk magtanvendelse og tvangsbehandling. For alle former for tvang i psykiatrien gælder det, at patienter med ikke-vestlig baggrund er mere udsat.

Patienter med ikke-vestlig baggrund har 40 procent større sandsynlighed for at blive udsat for tvang i det psykiatriske system sammenlignet med patienter af dansk oprindelse, fastslår Institut for Menneskerettigheder i en ny rapport.

»Vi vidste, at der var en problematik, men ikke, at den var så stor. Nu har vi en 10-års handlingsplan for psykiatrien på vej, og det vil være fantastisk, hvis man valgte også at sætte fokus på netop det her«, siger Maria Ventegodt, der er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder.