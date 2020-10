Spørg Bente Klarlund: Kan saunaens varme slå virus ihjel?

Per L. Anker: Vi er en lille gruppe, som dagligt bader fra Stege Havn, og vi er så heldige at råde over en sauna. Den holder som regel en indre temperatur på mellem 75 og 80 grader celsius. Vi har ikke været i sauna siden marts. Nu overvejer vi at genoptage den gode vane. Hvor varm skal saunaen være, for at virus slås ihjel?

Bente Klarlund: I foråret florerede et opslag, der bekendtgjorde følgende: »Hvis du trækker vejret dybt i en varm sauna i kun 20 minutter, kan du dræbe en stor del af enhver virus«.

Desværre er en saunatur ikke et sikkert quickfix, hvis du er blevet syg af coronavirus eller ønsker at nedsætte risikoen for at blive smittet. Uanset hvor varmt der er i saunaen, så vil varmen ikke nå virus i luftvejene. Hvis man får 40 til 50 grader varm luft ned i lungerne, kan man få vævsskader. Så hvis du forsøger at trække den varme luft ned i lungerne, vil kroppen af al magt prøve at modvirke overophedning ved at sænke temperaturen. Derfor bliver der ikke så varmt i lungerne, at virussen bliver slået ihjel.