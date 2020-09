Spørg Bente Klarlund: Hvilken behandling får jeg, hvis jeg bliver alvorligt syg af covid-19

Anonym: Jeg har været udsat for corona og går og venter på svar på min test. Hvis det nu viser sig, at jeg er blevet smittet med covid-19 og bliver alvorligt syg, hvilken behandling vil jeg så få?

Bente Klarlund Pedersen: Hvis man ikke har problemer med at trække vejret, bliver man som hovedregel ikke indlagt. Er vejrtrækningen påvirket, bliver man indlagt på hospital, evt. på intensiv afdeling, hvor man kan blive behandlet med ilt og om nødvendigt komme i respirator. Det var også den behandling, man kunne give under forårets coronaudbrud. Siden da er det gået særdeles hurtigt med at afprøve ny medicin. Så i tillæg til ovennævnte behandling er der i dag to lægemidler, som kan tilbydes til nogle af de mennesker, der bliver indlagt med covid-19-lungebetændelse, nemlig Remdesivir og Dexamethason. Remdesivir har især effekt, før man kommer i respirator, mens Dexamethason især har effekt på folk, der ligger i respirator. De to stoffer har også helt forskellige virkningsmekanismer.

Remdesivir går ind og blokerer for virussens evne til at formere sig. Helt simpelt beskrevet duplikerer virussen sit arvemateriale i en slags kæde. Remdesivir bryder denne kæde ved at efterligne en af virussens egne byggeklodser. Fordi den ikke fungerer som virussen selv, får den duplikeringen til at gå i stå.