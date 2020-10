Spørg Bente Klarlund: Kan jeg blive smittet med corona fra avispapiret?

Leif Kristensen: I starten af covid-19 skrev du, at smitte kan overføres fra aviser. Er det ikke sådan, at avisen (Politiken) først berøres af menneskehånd, når den pakkes og senere afleveres i min postkasse? Hvis det er tilfældet, er det vel kun forsiden af avisen, der kan bringe smitten videre fra pakkeriet og avisbuddet.

Bente Klarlund Pedersen: Risikoen for at få overført coronasmitte fra en avis er i høj grad teoretisk. Men hvis uheldet er ude, så er det nok forsiden, der truer.

Det er imidlertid ikke særlig sandsynligt, at avis- eller reklamebud overfører smitte til den enkelte avislæser via sine hænder eller et nys. Før et nys smitter, skal der en vis mængde dråber til. Da avisen har en absorberende overflade, vil selv et vådt nys hurtigt tørre ind.