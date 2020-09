Sprogbarrierer kan udløse tvang i psykiatrien: »Inden vi nåede at løse det, havde han sparket vinduet ud og var stukket af«

»Det eneste, han ytrede på dansk, var sådan noget som »fuck jer« – alt andet foregik på arabisk. Vi kunne slet ikke samarbejde med ham, så vi var nødt til at tvangsmedicinere ham akut med noget beroligende, inden vi løsnede ham fra båren og overtog ham fra politiets varetægt«.

Sådan beskriver sygeplejerske Max Hahnemann en situation, hvor sundhedspersonalet var nødt til at udøve tvang mod en patient med ikke-vestlig baggrund i psykiatrien. I dag arbejder Max Hahnemann på Psykiatrien Syd i Vordingborg, hvor han også er udviklingsinstruktør med særligt fokus på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien.

Ikke-vestlige patienter har 40 procent større sandsynlighed for at blive udsat for tvang i psykiatrien sammenlignet med patienter med dansk oprindelse. Det fastslår en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, som blandt andet peger på, at sprogbarrierer, manglende kulturforståelser og fordomme om etniske minoriteter kan være medspillende årsager.