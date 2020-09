Professor: Antallet af nye smittetilfælde er bekymrende højt

Der er påvist 558 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er anden gang, at der er registreret mere end 500 nye smittetilfælde på én dag under coronaudbruddet.

Det højeste antal påviste tilfælde på én dag var 19. september, hvor der var 589 tilfælde.

Henrik Ullum, der er professor og overlæge ved Københavns Universitet og Rigshospitalet, mener, at antallet af nye smittetilfælde er 'bekymrende højt'.

»Lige nu har vi godt vejr, og det burde hjælpe os med at bekæmpe epidemien. Så når vi alligevel har høje smittetal, er det bekymrende«.

Det er ifølge professoren ildevarslende, når man tænker på, hvad der ligger foran os.

»Hvis vi kigger ind i efteråret og vinteren, så ved vi jo, at koldt og dårligt vejr får os til at søge ind og over i den offentlige transport«.

»Og det øger risikoen for smitte«, siger han.

Mangedoblet antal test

Antallet af smittetilfælde skal ses i lyset af, at antallet af test er mangedoblet sammenlignet med foråret, hvor ikke alle kunne få en test.

Dermed bliver flere registreret som smittet i dag, fordi flere bliver testet.

Danskerne opfatter ifølge et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet de skiftende råd fra sundhedsmyndighederne som svære at følge.

Men ifølge Henrik Ullum er det helt afgørende, at befolkningen strammer op og følger anbefalingerne om afstand og hygiejne.

»Vi har været igennem en sommer med lave smittetal, og mange tænkte nok, at epidemien var ved at være overstået«.

»Det er den bare overhovedet ikke. Vi har ikke noget, der ligner flokimmunitet, og virus cirkulerer«, siger han.

Vidner de her tal om en epidemi, der er under kontrol?

»Det vidner om en epidemi, der lige nu står og balancerer. Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at få den under kontrol«.

»Det kan lade sig gøre, hvis vi følger de generelle anbefalinger«, siger Henrik Ullum.

Tredoblet antal indlagte

Antallet af indlagte ligger nogenlunde stabilt på 78, hvilket er én færre end tirsdag. Antallet er dog tredoblet siden starten af september.

Af de indlagte er 20 på intensiv, hvoraf fem af dem er så syge, at de er nødt til at være tilkoblet en respirator for at kunne trække vejret.

Der er registreret to dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Dermed har Danmark 643 døde med virusset siden marts, hvor det første dødsfald blev registreret.

Alene det seneste døgn er der kommet svar på 57.707 test. Samlet er der taget 3,5 millioner test i Danmark siden slutningen af februar.

Ritzau