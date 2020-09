Her er fem tal, der viser, at hovedstaden er Danmarks corona-hotspot nummer 1

Det er i hovedstaden, at flest er smittede. Det er i hovedstaden, at flest er indlagte. Og det er i hovedstaden, at flest borgere er døde med eller af sygdommen covid-19. Men hvilke tal ligger egentlig bag? Det giver vi en håndfuld eksempler på herunder.

På Statens Serum Instituts interaktive kort over coronasmittens udbredelse i Danmark, er det tydeligt at se, at de mørke farver dominerer i den østlige del af landet.

Zoomer man ind på de 29 kommuner, der ligger i Region Hovedstaden, har 19 af dem en incidens højere end 50 smittede per 100.000 borgere den seneste uge. Det drejer sig om Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Frederiksberg, Glostrup, Egedal, Allerød, Rudersdal, Hørsholm, København, Tårnby, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Høje-Taastrup, Albertslund og Ishøj (topscorer med incidens 241).