I morgen eller næste uge? Politikere er frustrerede over lang ventetid til test og savner et overblik

Regeringens top og myndighederne har slået det fast gang på gang. Test af tusindvis af danskere for corona er en hjørnesten i kampen for at holde epidemien nogenlunde i ro gennem efteråret og vinteren. Denne infrastruktur med telte, podepinde og analyser er et værn mod en anden bølge af epidemien og kan forhindre nedlukning af samfundet.

Men alligevel har der de seneste uger gang på gang i pressen været historier om lange ventetider på at blive testet for den ny coronavirus. Senest dokumenterede DR med en grundig gennemgang af ventetider i de hvide telte, hvor folk uden symptomer testes, at der de fleste steder var 1-4 dages ventetid og enkelte steder helt op til 5-7 dage. Godt halvdelen af alle test bliver taget netop her, hvor også halvdelen af de smittede findes.

De lange ventetider fører til politiske krav om en præcis handlingsplan for udbygning af kapaciteten, en skarpere prioritering af, hvem der skal testes først, samt bedre indsigt i, hvordan ventetiden udvikler sig uge for uge. En af kritikerne er Liselott Blixt, sundhedsordfører i Dansk Folkeparti.