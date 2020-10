Alvorlige følger af covid-19 er heldigvis sjældne

På det sidste har vi hørt en del om senfølger af covid-19. Symptomerne kan f.eks. være hovedpine, træthed, hukommelsestab og forstyrrelser af smags- og lugtesans. I nogle tilfælde varer symptomerne i få uger. For andre er der tale om senfølger, der varer i månedsvis og gør det umuligt at opretholde en normal hverdag. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at for langt de fleste med covid-19 er der ingen senfølger. En undersøgelse fra King’s College i London fra juli viser, at omkring 10 procent oplever symptomer som træthed, hjertebanken og muskelsmerter i mere end fire uger efter overstået infektion. Professor Lars Østergaard, infektionsmedicinsk afdeling i Aarhus, vurderer, at 5-10 procent af hans patienter oplever eftervirkninger i en eller anden grad, mens det kun er 1-2 procent, der får senfølger af sværere karakter.

Det bedste bud er, at coronavirus trigger immunsystemet til at reagere fejlagtigt, så det ikke kun går efter at dræbe virus, men også angriber noget af kroppens eget væv og nerveceller i hjernen. Det er bestemt ikke nyt, at en virusinfektion kan give senfølger. Vi kender det fra mononukleose (kyssesyge), hvor omkring 10 procent af dem, der har haft sygdommen, føler sig trætte og har forstørret lever og milt i flere måneder efter den akutte infektion. Også efter den spanske syge, der skyldtes influenzavirus, var der senfølger. Flere patienter udviklede således sovesyge.

Det er uklart, om coronavirus kan trænge ind i hjernen, men det ser man af og til, at andre virus gør. Herpes simplex, der giver forkølelsessår, kan også i sjældne tilfælde give akut hjernebetændelse. Et andet eksempel er enterovirus, der typisk giver mild mave-tarm-infektion. I sjældne tilfælde kan denne tarmvirus give meningitis.