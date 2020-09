Centralt coronatal nærmer sig en afgørende grænse

Med daglige smittetal over 400 gennem en længere periode har coronasmitten fået et godt greb om Danmark i begyndelsen af efteråret.

Nu er der imidlertid tegn på, at smitten breder sig mindre hastigt end de seneste uger. Det såkaldte kontakttal - tidligere kendt som smittetrykket - er således den seneste uge faldet til 1,1. Det betyder, at 10 coronasmittede borgere smitter 11 andre. For en uge siden var tallet 1,3 og for to uger siden var det oppe på 1,5, hvor 10 smittede gav virus til 15 andre.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har offentliggjort det nye tal på Twitter, hvor han understreger, at trods faldet stiger smitten stadig en smule.

»Tiltagene skal have mere tid til at virke, og vi skal holde fast«, lyder det fra ministeren.

Den kritiske grænse for kontakttallet er 1. Når tallet er lavere end 1, er epidemien aftagende, og der vil over tid være færre og færre smittede i samfundet. Når tallet er over 1, vil epidemien brede sig. Og det gør den altså stadig, selv om kontakttallet er faldet gennem nogle uger.

Dog skal det tilføjes, at kontakttallet er en matematisk udregning og er forbundet med en vis usikkerhed. På den anden side har tendensen været den samme gennem to uger. Tallet er faldet.

Flere restriktioner

I løbet af august måned begyndte antal coronasmittede borgere at stige i hovedstadsområdet med den københavnske vestegn som det hårdest ramte område. Siden bredte smitten sig til det meste af landet, dog stadig med hovedstadsområdet som stedet med de højeste smitterater.

Også Nordjylland blev hårdt ramt, da smitten bredte sig - formentlig fra en byfest i Dronninglund i Brønderslev Kommune. Lokale sygehuse blev ramt, hvor mange ansatte blev syge med corona.

Regeringen præsenterede over flere omgange tiltag til at inddæmme smitten. Først blev hovedstadskommuner underlagt krav om mundbind på restauranter og andre serveringssteder samt begrænset åbningstid (kl 22) og et forsamlingsforbud på 50 personer. Disse restriktioner og en stribe anbefalinger blev siden udvidet til hele landet i erkendelse af, at smitten ikke kunne isoleres til et problem for hovedstaden.

Og i sidste uge blev tiltagene forlænget, ligesom en ny regel udvidede forsamlingsforbuddet på 50 personer til også at omfatte private sammenkomster i lejede festlokaler m.m.

Hen over weekenden faldt de daglige smittetal fra 600 til godt 400. Den såkaldte positivprocent, andel coronapostive af det daglige antal testede borgere, er også faldet en smule de seneste dage fra lidt over 1 til lidt under 1.