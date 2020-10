Ukendt antal lider af senfølger af en sygdom, de aldrig fik konstateret

FOR ABONNENTER

Da 34-årige Lars Bundvad blev syg med feber, åndenød og tør hoste i marts, var det ikke muligt at blive testet. Han skulle isolere sig derhjemme og vente et par uger på at blive rask.

I dag, næsten syv måneder efter, døjer Lars Bundvad stadig med åndenød, høj puls og hovedpine. Han tror selv, at han havde covid-19, men han fik aldrig konstateret sygdommen.

Ingen ved, hvor mange som står i samme situation, men emnet kommer jævnligt op i en Facebook-gruppe for personer med senfølger af covid-19. Her er de, som aldrig blev testet, frustrerede over ikke at vide, hvor deres symptomer stammer fra. Nogle føler sig overset hos lægen, og andre er vrede over, at der nu sendes antistoftests til op mod en halv million tilfældigt udvalgte danskere, mens de selv ikke kan få en test hos deres læge, selv om den ville kunne afgøre, om de har haft covid-19. Facebook-gruppen, som har over 7.000 medlemmer, er oprettet af sygeplejerske Susie Wordenskjold. Hun frygter, at der er et stort mørketal.