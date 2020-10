Hvordan bredte smitten sig fra en kirke til en skole? Måske kom virus ned fra oven. Eller også var der en »dark horse«

Med knap en kilometers afstand ligger to bygninger i rød mursten på Frederiksberg i København.

Den ene rejser sig majestætisk med en høj, dominerende væg helt ud til en befærdet trafikåre og stikker sit spir op over kvarterets andre ejendomme, mens opslag i en glasmontre i øjenhøjde udenfor viser menigheden, hvad der er på programmet den kommende tid i Godthaabskirken. Blandt andet en ’nørkleklub’.

Den anden ligger et stykke mod syd på en stille villavej trukket tilbage fra den tæt trafikerede Nordre Fasanvej. Mest af alt ligner bygningen en stor, herskabelig villa, men en håndskrevet seddel om skolemælk på en dør giver dog et praj om, at børns hverdag udspiller sig her. ’Frederiksberg Friskole’ står der over indgangen.