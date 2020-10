Selvbetalt coronatest: »Det giver god mening at få lavet testen her, så man ikke belaster det offentlige system endnu mere«

»Det var megaubehageligt at få den der op i næsen. Jeg føler, de fik lidt af lillehjernen ud også«, griner Thomas Uhrskov, da han kommer ud fra SOS Internationals private testklinik på Frederiksberg.

Her tilbydes såkaldte antigentests for covid-19. Der er en hurtig coronatest, ikke at forveksle med en antistoftest, og de tages gennem næsen i stedet for munden.

Borgere i og omkring hovedstadsområdet kunne fra tirsdag 29. september booke en tid til en selvbetalt coronatest, der på 15 minutter giver svar på, om man er smittet med covid-19. Den private testklink er åbnet af assistanceorganisationen SOS International.