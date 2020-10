Forskere om udluftning: Du bliver sjældnere og mindre alvorligt syg, hvis du lufter ud

Det er på høje tid, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi lufter ud og sætter ventilationssystemet på maks. Det siger to forskere med hvert sit udgangspunkt. Professor på DTU Jørn Toftum, som forsker i indeklima og ventilation, var en af 239 forskere fra 32 lande, der allerede i sommer skrev under på, at coronavirus kan smitte gennem bittesmå partikler, som kan hænge lang tid i luften og smitte, selv om man holder afstand.

»Forskere i en stor del af verden har længe slået på tromme for, at coronavirus kan være luftbåren. Det er endelig anerkendt af først WHO og nu også af den danske sundhedsstyrelse. Det er en rigtig god idé at lufte ud, for alt peger i den retning«, siger Jørn Toftum.

Sundhedsstyrelsen opdaterede fredag sine anbefalinger for, hvordan man forebygger smitte med ny coronavirus. Baggrunden er, at vi i efteråret og vinteren er mere indendørs, hvor risikoen for smitte er større. Der er beskrevet udbrud af covid-19 indendørs med dårlig ventilation, hvor de smittede ikke var i direkte kontakt og holdt rimelig afstand, skriver styrelsen: »Når vi i højere grad opholder os indenfor, er det derfor en god idé at sørge for at huske at lufte ud med jævne mellemrum, og at der er god ventilation i lokaler, der har offentlig adgang, som institutioner, kontorer og butikker«, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i en pressemeddelelse, hvor anbefalingen om udluftning er et supplement til de seks velkendte råd om blandt andet afstand og hyppig håndvask.