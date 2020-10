Forsker har droppet korsangen: »Det er vigtigt, at folk forstår, at de væskepartikler, jeg kalder aerosoler, godt kan smitte på længere afstande end de 1-2 meter, vi hele tiden taler om«

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu et langt større fokus på luftkvalitet i indendørs lokaler. For virus kan også smitte over længere afstande i særlige situationer. Det glæder forsker, der siden juli har forsøgt at råbe op om virussmitte fra aerosoler.