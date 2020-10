Det er naivt at tro, at et enkelt helsemirakelmiddel kan redde os fra corona

Nettet flyder over med falske nyheder om corona. En af de mest delte konspirationsteorier handler om, at virus er skabt i kinesiske laboratorier med det formål at holde befolkningstallet nede. En anden populær teori går på, at myndighederne benytter virus som et skalkeskjul for at få os alle vaccineret med en nanochip, der vil gøre det muligt at overvåge og kontrollere os. Virus spredes med 5G. Og Bill Gates er den store bagmand, der har finansieret det hele.

Et nyt studie fra Cornell University i USA har analyseret 38 millioner coronaartikler og finder misinformation i ca. 3 procent. Forskerne peger på, at især mirakelkure fylder meget i de falske nyheder. Mange artikler handler om Donald Trumps promovering af desinficerende midler og malariamedicin. WHO kalder spredningen af misinformation en infodemi.

En dansk læge fortæller, at tilskud af vitaminer og mineraler beskytter mod covid-19. Påstanden bliver i Videnskab.dk mødt med kritik. »Sikke noget sludder«, siger professor Susanne Gjedsted Bügel ved Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring. Professor Henrik Ullum enig. Og det er WHO også.