Klarlunds brevkasse: Kan jeg få allergisk reaktion af influenzavaccine?

Kirsten Lund: Jeg er en kvinde på 76 år og i rimelig god form. Jeg er aldrig blevet vaccineret mod influenza eller andre infektioner. Jeg er allergisk over for formalin og formaldehyd og har tidligere fået oplyst, at det ikke kan garanteres, at vaccinerne ikke indeholder spor af disse stoffer. Skal jeg stadig undgå vaccination af denne grund.?

Bente Klarlund Pedersen: Alle vacciner indeholder en smule stabilisator for at sikre virkningen af vaccinen. Influenzavaccine indeholder bl.a. lidt formaldehyd. Jeg vil umiddelbart mene, at du godt kan lade dig vaccinere, men det afhænger af, hvilke symptomer formaldehyd tidligere har givet dig. Typisk vil der være tale om allergi i form af kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive. I sådanne tilfælde er der ikke tale om en absolut kontraindikation for influenzavaccination, selv om der kan være spor af formaldehyd i vaccinen. For at undgå denne reaktion skal vaccinen lægges dybt i musklen. Tal med din læge om det.

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af vaccinens indholdsstoffer, og som tidligere har haft reaktion af anafylaksilignende karakter, bør imidlertid ikke vaccineres. Risikoen for anafylaksi er lille, men man bør alligevel sikre sig ved at undgå vaccination.