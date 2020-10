Antallet af indlagte stiger til højeste niveau siden 21. maj

Antallet af patienter med coronavirus på landets sygehuse er mandag på det højeste niveau siden slutningen af maj.

Fra søndag til mandag er antallet af patienter steget med 15 til 120. Det oplyser Statens Serum Institut.

Tallet er ikke set højere siden 21. maj. Trods stigningen er der langt op til niveauet i starten af april, hvor over 500 var indlagte med virusset.

Der er det seneste døgn registreret et nyt dødsfald med en coronasmittet. Dermed er det samlede antal oppe på 659 dødsfald.

Ifølge Thorkild Sørensen, der er professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, tyder indlæggelsestallet ikke på, at epidemien er ved at stikke af.

»Det ligner heldigvis ikke, at det forværrer sig voldsomt, men omvendt er problemet der stadig. Udfordringen med at holde epidemien i ave er der stadig«, siger Thorkild Sørensen.

Det hører med til historien, at antallet af indlæggelser typisk er stigende i løbet af weekenden, fordi der bliver udskrevet færre patienter.

Færre test

Ud over en stigning i indlæggelserne er der registreret 377 nye smittetilfælde.

Andelen af folk der blev testet positiv for Covid-19 var cirka 0,82 procent.

»Den gode nyhed er jo, at vi ikke har fået den voldsomme stigning, som vi alle frygtede, da smitten begyndte at være stigende igen. På den måde er der en forhåbning om, at vi kan holde smitten under kontrol«, siger Thorkild Sørensen.

Med registreringerne fra det seneste døgn, har Danmark krydset 30.000 påviste tilfælde, siden det første blev registreret i slutningen af februar.

Antallet af nye tilfælde er fundet ud fra 36.389 test, hvilket er lavere, end man har set de seneste uger, hvor der har været flere dage med over 50.000 daglige test.

Smittetallene omfatter kun test taget i det offentlige og ikke tal fra private klinikker. Antallet af positive test i det private er dog ifølge Politiken meget lavt.