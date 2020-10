Politikerne aner stadig ikke, hvor mange der venter for længe på at blive testet

Det er uacceptabelt, utilfredsstillende og helt håbløst, at der to måneder efter en politisk aftale om genåbning af samfundet og hurtig adgang til test stadig intet overblik er over, hvor mange borgere der venter for lang tid på at blive undersøgt for covid-19. Sådan lyder det fra sundhedsordførere på tværs af Folketinget, der nu lægger et hårdt pres på regeringen for at få de nødvendige informationer udleveret.

»Det er sundhedsministerens forbandede pligt at sørge for, at vi får de tal, så vi kan følge med. Vi må da for pokker snart kunne få de informationer. Vi har spurgt efter dem så mange gange«, siger en tydeligt utilfreds sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Midt i august måned lavede regeringen en aftale med Folketingets partier om en ansvarlig genåbning af samfundet – den såkaldte fjerde fase. Et helt centralt punkt var hurtig adgang til at blive testet for at holde epidemien nede. Således formulerede regeringen og partierne i aftalen en »klar målsætning« om, at 80 procent skal have adgang til test inden for 24 timer efter, at de ønsker det eller er blevet henvist. Men til trods for at politikerne adskillige gange har efterlyst oplysningerne, har de stadig ikke modtaget et notat eller en opgørelse, der viser, hvor tæt eller hvor langt væk man er fra at nå målsætningen.