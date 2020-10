Mølbak løfter sløret for, hvor udbredt corona var i foråret sammenlignet med nu

Hvor udbredt har coronasmitten egentlig været i september, når man sammenligner med foråret? Det spørgsmål er der formentlig en hel del, som har grublet over gennem den seneste måneds tid, hvor de daglige tal for antal positive coronaprøver har skullet tælles i hundreder. Nogle dage over 600, i øjeblikket omkring 300. Nu har Statens Serum Institut imidlertid udviklet et værktøj, der kan give et bud på et svar.

Således fortalte faglig direktør Kåre Mølbak onsdag på et pressemøde, at der i forårsmånederne april og maj efter alt at dømme var fire gange så mange smittede borgere i samfundet, som på det tidspunkt efter sommerferien, hvor smittetrykket har været højest, nemlig midt i uge 39 (21-27. september). Det kommer man frem til i instituttets nye matematiske model, der bliver offentliggjort i næste uge.

»Det betyder, at vi faktisk kan gå tilbage og se, hvordan ville situationen have set ud i april eller maj, hvis vi på det tidspunkt havde testet 50.000 dagligt. Så ville vi faktisk på det tidspunkt have haft en forekomst, der var fire gange højere end den forekomst, vi så i toppen af september-epidemien«, sagde Mølbak og tilføjede, at »de mørketal, vi havde dengang, var cirka fire gange større, end det mørketal vi har i dag«.