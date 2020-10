Nu kan du få overblik over ventetid på coronatest

På nye hjemmesider giver myndighederne nu et overblik over, hvor lang ventetid der er på coronatest i de forskellige testcentre på tværs af Danmark. Det sker efter længere tids kritik af, at det er svært at få et overblik over, hvor lang ventetiden er.

Regeringen lavede med Folketinget i august en politisk aftale om genåbningens fase 4, hvori der blev formuleret en »klar målsætning« om, at 80 procent skal have adgang til test inden for 24 timer, og at 80 procent får svar på test dagen efter, at testen er foretaget. Hurtige test og hurtige svar en »hjørnesten« i forsøget på at holde epidemien nede i et åbent samfund, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i den forbindelse.

Politikere fra begge sider af folketingssalen har dog i ugevis efterlyst tal, der viser, hvordan det går med at nå målet om ventetid på test.