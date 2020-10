Christoffer Tversted blev covid-19-tester ved et tilfælde: For os er det et kvalitetstegn, hvis folk hoster og lyder som om, at de er ved at kaste op

Beboerhuset ligger imellem blokkene. Rød- og hvidstribet tape markerer, hvor man kan stå i kø, og allerede inden det mobile teststed er åbent, står en håndfuld i kø med mundbind og behørig afstand.

Indenfor er stole og sofaer stablet sammen i en ene ende af et stort lokale, så der er gulvplads til, at en af Region Hovedstadens mobile testenheder kan stille op.

»Kan vi have urent her? Eller her? Så vi får mest muligt dagslys ind«, spørger Christoffer Tversted, mens de rykker rundt på to borde og en lille vogn med testkit.