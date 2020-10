To jyske kommuner topper listen over mest smitte i Danmark

Coronasmitten er taget til i Struer- og Skive Kommune og er dermed de to kommuner, som har flest coronasmittede per 100.000 indbyggere.

I Struer er der således registreret 253 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste syv dage. I Skive ligger tallet på 146.

Det viser søndagens tal fra Statens Serum Institut, SSI.

Tidligere har det ellers været i og omkring København, at der har været det højeste antal smittede, mens også byer som Odense, Silkeborg og Aarhus har været hårdt ramt af corona i perioder.

Det førte til lokale restriktioner, hvor barer, caféer og restauranter i København, Odense og en række kommuner i hovedstadsområdet skulle lukke klokken 22.

Derudover blev forsamlingsforbuddet sænket fra 100 til 50 personer.

Begge tiltag er siden blevet indført i hele landet.

Samtidig blev der- før det blev et landsdækkende krav - indført påbud om blandt andet at bruge mundbind i den offentlige transport i Aarhus og Silkeborg.

77 kommuner overskrider bekymringsgrænse

Tal fra SSI viser, at der i København de seneste syv dage er registreret 68 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere. For Aarhus og Odense gælder det henholdsvis 64 og 46 smittede per 100.000. I Silkeborg er der 58.

Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.

Dermed overskrider 77 ud af landets 98 kommuner i øjeblikket bekymrende smittetal set med sundhedsmyndighedernes øjne, viser tal fra SSI.

Med 143 smittede per 100.000 de seneste syv dage er Tårnby den kommune, som har tredjeflest smittede per 100.000 efter Struer og Skive.

Tårnby, Struer og Skive har det seneste døgn registreret henholdsvis bekræftet 61, 53 og 67 smittetilfælde.

340 nye smittetilfælde

På landsplan er der ifølge SSI siden lørdag fundet 340 nye tilfælde med coronavirus. Det er et fald på omkring 100 i forhold til de forudgående dage.

Det skal dog ses i lyset af, at der er kommet svar på færre test end sædvanligt, da tallet er 35.252 prøver.

Torsdag og fredag var der svar på over 50.000 test, mens tallet lørdag var lige i underkanten af dette.

Antallet af indlagte falder med 1 til 102. For fem dage siden var der 124 indlagte.

»Det afspejler, at smittetallene er stabile og lavere end sidst i september. Så vi ser færre indlæggelser, og herudover har vi også to behandlinger, der virker nu. Det gør, at der kan udskrives flere«, siger Henrik Ullum.

Ud af de 102, som er indlagt, er 19 på intensiv, hvoraf 13 er i respirator.

ritzau