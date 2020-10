Lasse Bloch har sparet samfundet 12.000 kroner ved at cykle til arbejde

Guide

3 gode råd

1Tag det roligt

Det er ikke så afgørende, hvor hurtigt du kører, og om du presser dig selv, når du cykler. Langt de fleste vil afpasse deres tempo, så de kører med en god belastning relativ til deres form. Det er bedre, at du er glad for at cykle og gør det ofte, end at du presser dig selv og cykler sjældnere.

2Husk det gode tøj

Det danske vejr er ikke altid lige godt, og det kan gøre cykelturen uoverskuelig, hvis du kan se frem til at blive gennemblødt, svedig eller iskold på din daglige cykeltur. Derfor er det vigtigt at huske, at du skal have noget tøj i skabet, der både er vind- og vandtæt, men samtidig åndbart.

3Overvej en elcykel

Hvis din daglige cykeltur er for lang til en almindelig cykel, eller du har svært ved at komme hurtigt frem, så overvej at at købe en elcykel. Sundhedseffekten af at køre på elcykel er stadig god, og det vil altid være bedre end at tage offentlig transport eller bil.

Kilde: Ernst Albin Hansen, Aalborg Universitet





