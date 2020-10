Her er fire vigtige coronatal og et spørgsmål, der meget snart bliver højaktuelt

Vi skal ikke mere end to uger tilbage, før en taknemmelig sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter bedyrede, at »kurven er knækket«. Han henviste til, at det såkaldte kontakttal var faldet til 0,8, hvilket tydede på, at epidemien med corona på det tidspunkt var aftagende, da 10 personer gav smitten videre til 8. Men som han også skrev, er virus her stadig, og den spreder sig hastigt i det meste af Europa.

En uge senere steg tallet til 1, og tirsdag bliver det opdateret på ny. Hvis man tager afsæt i, hvordan udviklingen har været den seneste uges tid, peger i hvert fald ét andet centralt tal i retning af, at kontakttallet igen vil kravle over 1. Nemlig den såkaldte positivprocent, der er stigende. Men som så meget andet i coronaens tidsalder er usikkerheden den eneste konstante faktor.

At epidemien bølger op og ned er formentlig et billede, vi skal vænne os til de kommende måneder – måske et halvt år, indtil vi igen får varmere vejr, og flere opholder sig udendørs, hvor risikoen for at blive smittet eller smitte andre er mange gange mindre. Ifølge Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, går vi nemlig en usikker tid i møde, hvor det er svært at se ret langt frem. Ligesom med en vejrudsigt. Så med afsæt i den seneste udvikling giver vi her i punktform nogle bud på, hvilke aktuelle tal og tendenser der er centrale lige nu – uden alt for mange spådomme om, hvordan epidemien vil forløbe.