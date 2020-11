Både kulde og varme kan lindre gigtsmerterne

Ingeborg Langkjær: Som 32-årig blev jeg diagnosticeret med slidgigt i fingrene, og det har så bredt sig til ryg og alle store led. Jeg har valgt ikke at tage notits af smerterne, tager ingen medicin, lever sundt og motionerer meget, men kan godt mærke, at det bliver sværere og sværere at ignorere, specielt om morgenen.

I dag er jeg 58 år. Min mand er bekymret over min vralten ned ad trappen om morgenen og har foreslået, at jeg skal starte morgenen med at varme op med infrarød stråling. Vi kan læse mange anbefalinger af dette, men jeg er i tvivl om den videnskabelige effekt, og derfor vil jeg spørge dig, som jo står for absolut videnskabelig dokumentation: Vil du anbefale infrarød varme til afhjælpning af stivhed og gigtsmerter?

Bente Klarlund Pedersen: Infrarød varme kan som andre varmebehandlinger være smertelindrende for personer med gigt og dermed også afhjælpe noget af stivheden. Samme effekt opnås af varmebehandlinger i et varmt karbad eller med en varmepude direkte på leddet.