Centralt coronatal balancerer på afgørende grænse

Epidemien er i øjeblikket på et stabilt niveau. Det såkaldte kontakttal ligger ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut på 1. Samtidig er der siden i går konstateret 529 nye smittetilfælde, hvilket er det højeste siden begyndelsen af denne måned.

Kontakttallet er en matematisk udregning, der er et gennemsnit af det antal personer, en coronasmittet borger smitter i befolkningen. Når kontakttallet - tidligere kendt som smittetrykket - nu er på 1, betyder det altså, at 10 smittede personer giver coronavirus videre til 10 andre.

Når myndighederne vurderer, hvordan epidemien udvikler sig, spiller kontakttallet en vigtig rolle. Det udtrykker hældningen af epidemikurven, altså om epidemien i øjeblikket vokser (over 1) eller aftager (under 1). Tallet afspejler i høj grad befolkningens adfærd i forhold til at holde afstand og sørge for god håndhygiejne m.m.