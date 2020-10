Kåre Mølbaks prognoser om epidemien er forsinkede

De længe ventede prognoser fra Statens Serum Institut, om hvordan epidemien vil udvikle sig de kommende uger, er to uger forsinkede.

De skulle have været lagt frem for offentligheden allerede i sidste uge, men i en mail til Politiken oplyser instituttet, at regnemodellen er ved at blive testet og justeret, og man forventer, at den vil blive lagt frem i løbet af næste uge.

Det var faglig direktør i SSI, Kåre Mølbak, der på myndighedernes pressemøde om coronaepidemien 7. oktober fortalte om regnemodellen. Han løftede sløret for, at den blandt andet tager højde for omfanget af gennemførte coronaprøver og dermed kan give et mere reelt billede af epidemien og samtidig give et bud, hvordan det vil gå i den nærmeste fremtid.