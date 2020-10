Nye restriktioner skal dæmpe en epidemi, der ikke kan stoppes

Det skal forhindres, at epidemien løber løbsk. Derfor er det fornuftigt og helt efter bogen at lægge op til nye restriktioner for at begrænse spredningen af coronavirus. Det siger formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen, speciallæge og tidligere direktør på Hvidovre og Amager Hospital.

»Antallet af smittede stiger ret meget. Vi ser det både i Danmark og i resten af Europa, hvor mange lande er hårdt ramt. Hvis epidemien løber løbsk, kan det gå rivende stærkt. Derfor er man nødt til at forsøge at bremse den, indtil vi har en vaccine«, siger han.

Det er sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der her til morgen til Ritzau siger, at de næste to-tre dage bliver afgørende for, hvad regeringen gør. Han lægger op til et mere restriktivt forsamlingsforbud og øget brug af mundbind.

»Situationen er den, at vi nu ser en stigning, der giver anledning til kraftig bekymring. Det, kombineret med udviklingen i mange europæiske lande, hvor nogle lander melder, at smitten er ude af kontrol, gør, at det er lige nu, det gælder«, siger Heunicke.

Det giver god mening at sænke forsamlingsforbuddet, som i øjeblikket lyder på 50 personer, siger Torben Mogensen. Han foreslår det sænket til 20 personer og henviser som begrundelse til, at direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, har fortalt, at vi i høj grad smitter hinanden i forbindelse med sociale arrangementer og i den nære omgangskreds.

»Vi har set mange arrangementer, hvor 30, 40 og 50 mennesker er blevet smittet. Men det er er et dilemma, for hvis du sænker forsamlingsforbuddet til f.eks. 20 personer, så lukker du i praksis restauranterne. Der er ikke mange af dem, som kan drives med 20 gæster. Så regeringen går formentlig på listefod her«, siger han.

Stadig få indlagte i Danmark

Han forventer, at regeringen også udbreder kravet om brug af mundbind i det offentlige rum. Lige nu er der påbud om mundbind i den kollektive trafik samt på restauranter, barer, caféer og andre serveringssteder, når man står op.

»Andre lande har langt strengere krav om brug af mundbind end Danmark, og man kan forestille sig, at der vil blive stillet krav om at bruge mundbind i alle forretninger og muligvis også udendørs. Jeg tvivler dog på, at det tiltag vil få den store betydning. Vi hører ikke om mange smittetilfælde i den forbindelse. Det er primært i den nære bekendtskabskreds, i husstanden eller på jobbet«, siger Torben Mogensen.

Hvordan kan det være, at antal smittede er steget, når befolkningen allerede er underlagt en lang række restriktioner?

»Jeg tror ikke, at folk har været så gode til at holde afstandskravet og heller ikke har afholdt sig i tilstrækkelig grad fra sociale arrangementer med mange mennesker, ligesom mange heller ikke spritter hænder af, når de går ind og ud af butikker. Det er nogle observationer, jeg har gjort, og jeg kan se det på billeder. Det er helt naturligt, at folk er trætte af restriktionerne, men vi må indstille os på at leve under dem i hvert fald et halvt år endnu«, siger Torben Mogensen.

Vi må vænne os til, at corona er her og ikke kan holdes helt nede, siger han. Epidemien buldrer afsted i hele Europa, og selv uden ret meget rejseaktivitet vil der alligevel være en vis trafik på tværs af grænser, hvorved virus kan spredes.

»Vi kan forsinke epidemien, men vi kan ikke stoppe den«, siger Torben Mogensen.

Han understreger, at den gode nyhed er, at vi har relativt få indlagte, 122, og sundhedsvæsnet dermed ikke er i nærheden af at være presset på nuværende tidspunkt. Men det kan gå hurtigt gå galt, hvis smittespredningen kommer ud af kontrol, siger han.

Det seneste opdaterede smittetal er 630 smittetilfælde inden for et døgn. Det højeste i næsten en måned.

Tallet skal ses i lyset af, at der bliver gennemført færre test end for nogle uger siden. Den såkaldte positivprocent er steget. Den angiver, hvor mange smittede der findes ud af 100 coronaprøver, og lå længe under eller lige omkring 1. Den seneste uges tid er den steget til op mod halvanden.