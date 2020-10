Derfor aflives mink: Bekymrende mutationer, virusfabrikker og parallelle epidemier

Mere end én million danske mink skal aflives, og det kan kun gå for langsomt. Coronasmittede mink producerer virus i massevis, som smitter tilbage til mennesker i muterede varianter, der potentielt kan vise sig bekymrende, vurderer Anders Fomsgaard, overlæge ved Virus og Mikrobiologisk Specialediagnostik hos Statens Serum Institut (SSI).

For nylig erkendte Fødevarestyrelsen, at aflivningen af de mange mink gik for langsomt, og minkfarmene får derfor lov til selv at stå for arbejdet.

De specifikke mutationer, man har set i mink, kan potentielt skade effekten af en kommende vaccine, fortæller Anders Fomsgaard, men lige nu er det ikke den primære årsag til, at minkene skal aflives. Det handler i stedet om den mængde og fart, de smittede farme i øjeblikket spreder virus i.