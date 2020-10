Danske myndigheder ruster sig til 3.000 nye smittede om dagen

I lyset af de seneste ugers stærkt stigende smittetal bliver der skruet markant op for opsporingen af smittede og dem, de har været i tæt kontakt med. Allerede nu er flere hundrede ansatte bundet til indsatsen, endnu flere skal hyres nu og den kommende tid, så myndighederne bliver i stand til at håndtere op til 3.000 nye smittetilfælde om dagen.

Sådan lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der oplyser, at det er sundhedsminister Magnus Heunickes beslutning at give kapaciteten et ordentligt nøk opad.

»At få smittekæderne brudt er helt essentielt og det kræver et samspil mellem borgerne og myndighederne, så opsporingen kan forløbe så smidigt som muligt. Med stigende smittetal har vi en stor fælles opgave foran os. Derfor er det vigtigt, at vores kapacitet løbende forøges, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen«, lyder det fra Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.