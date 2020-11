Maria Nørgaard Nielsen, 38 år: Jeg skulle tegne visere på en urskive, klokken skulle være 10 minutter over 11. Men jeg kunne ikke

»Jeg kunne ikke blive testet. Den første måned, hvor jeg havde feber, måtte min læge ikke se mig. Jeg skulle isolere mig derhjemme. Jeg var i nyhederne, for jeg syntes, at det var for meget, at syge ikke blev undersøgt. Jeg kunne have fejlet noget andet. Min læge gennemtrumfede, at jeg blev fik en test, det var i begyndelsen af april. Den var positiv«.

