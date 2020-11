Løb fra coronaen. Motion ruster dig til at klare en infektion bedre

Stod det til mig, skulle motion ind som et vigtigt led i håndteringen af covid-19.

Og nej, jeg kan ikke fremvise kontrollerede lodtrækningsstudier, der viser, at man klarer en coronainfektion bedre, hvis man motionerer, men der er masser af indirekte evidens. Håndvask/sprit, afstand og udluftning nedsætter risikoen for at blive smittet. Men der er ingen garanti. Man kan blive smittet, selv om man er forsigtig.

Derfor er det vigtigt at ruste sig godt, så coronasygdommen i givet fald ikke bliver så slem, at man skal indlægges, måske på intensiv, måske i respirator. Og det er her, motionen som antiinflammatorisk middel kommer ind.