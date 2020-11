Motion holder min knæbrusk ved lige

Per Aasmul:Jeg er ligesom dig uddannet biologisk (farmaceut) og har dyrket sport hele mit liv og gør det stadig , jeg er 83 år. Jeg bruger ligesom dig mig selv som ’model’ og baserer det på videnskab, så det ikke løber helt af sporet.

Jeg har netop ved et tilfælde læst dit svar i Politiken angående slidgigt i knæene og har en kommentar baseret på mine egne oplevelser. For ca. 35 år siden konsulterede jeg en reumatolog vedrørende smerter i knæene, når jeg løb. Han sagde: »Du har slidgigt i knæene, men bliv ved med at træne, det holder brusken ved lige«.

Jeg dyrker løb (efterhånden hurtig gang), roning, cykling og primært langrend. I gamle dage trænede man uden for skisæsonen sprettende skigang, der gik ud på at gå op ad bakke med stave (op til skulderen) og tage hoften frem, så man lander blødt (ligesom på ski) i stedet for at lande med to-tre gange sin vægt på underlaget.