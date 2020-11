Klarlunds brevkasse: Kan det virkelig passe, at man kun får foreslået hormonspiral mod kraftig menstruation?

Anonym: Jeg har i årevis haft problemer med min menstruation, og det er ikke aftagende, selv om jeg nu er 42 år – tværtimod. Jeg bløder kraftigt og har af den grund haft blod- og jernmangel.

Årsagen til den kraftige menstruation er, at min slimhinde bliver meget tyk. Jeg er meget plaget af, at jeg får ondt i maven og er oppustet mindst 7 dage, før menstruationen starter, og i en sådan grad at jeg reelt har fornemmelsen af, at min menstruation vil starte øjeblikkeligt. Derudover er jeg træt, lidt småsvimmel, groggy, får ofte hovedpine og er trist under menstruationen, som varer knap en uge. Altså har jeg ca. to uger om måneden, hvor jeg er meget utilpas.

Jeg har været ved læge og gynækolog, og den eneste løsning, jeg bliver foreslået, ud over at få fjernet en polyp, er at få en hormonspiral. Polyppen er fjernet uden effekt, og hormonspiralen er jeg ikke interesseret i.