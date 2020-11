Virolog: Vi skal have fat i flere nære kontakter. Virus kan vandre mindst seks meter

Det er en af de historier under pandemien, som har været med til at forme virolog Allan Randrup Thomsens opfattelse af, hvor nemt virus smitter, og det fortæller ham, at myndighederne i Danmark anvender en for slap definition, når de afgør, om en person, som har været i nærheden af en smittet, skal betragtes som en nær kontakt og dermed skal gå i karantæne og lade sig teste to gange.

Historien handler om et udbrud i begyndelsen af epidemien i et kontormiljø i Sydkoreas hovedstad Seoul. Kort fortalt begyndte det med, at en person, der arbejdede i en 19 etager høj bygning, blev testet positiv. Alle 1.143 personer, som havde deres faste gang i kontorerne, eller som boede i bygningens lejligheder, blev testet. Det viste sig, at 97 af dem havde coronavirus. Og nu kommer det interessante: De 94 af dem arbejdede alle på den samme etage i et call center. På denne etage var over 40 procent smittede. Effektiv opsporing og karantænesætning blokerede for, at smitten kunne sprede sig videre ud fra højhuset.

»Det er langtfra det eneste eksempel. Men det viste mig med al tydelighed, at coronavirus kan sprede sig over større afstande end blot 1-2 meter. Den kan svæve i hvert fald op til seks meter i luften, og derfor giver det ingen mening af definere en nær kontakt til en smittet så snævert, som de danske myndigheder gør«, siger Allen Randrup Thomsen.