Pape er smittet med corona – seks ministre i karantæne

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er som den første danske partiformand konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser De Konservative tirsdag. Han blev testet i slutningen af sidste uge og fik svar tirsdag. Han har været selvisoleret siden fredag.

Partiformanden skriver på Facebook, at han har det godt på trods af coronasmitte.

»Jeg har det heldigvis rigtig godt, men tager selvfølgelig alle forholdsregler og arbejder hjemmefra, så jeg ikke risikerer at smitte andre«, skriver han i opslaget.

Søren Pape Poulsen blev testet i slutningen af sidste uge og fik svar tirsdag. Han har været selvisoleret siden fredag, efter at en kollega gjorde ham opmærksom på, at vedkommende selv var smittet.

De Konservative vil fremover holde partiets gruppemøder virtuelt. Partiet sidder i virtuelt gruppemøde tirsdag indtil klokken 13. De Konservative vil også sørge for, at alle partiets politikere bliver testet for coronavirus regelmæssigt.

Miljøordfører for De Konservative, Egil Hulgaard, er også testet positiv for coronavirus. Det skrev han på Facebook mandag. Ifølge opslaget har han en smule feber.

Ministre går i karantæne

Samtidig er seks ministre fra S-regeringen gået i hjemmekarantæne og bliver testet for coronavirus.

Fem af ministrene har tirsdag meddelt, at de er gået i hjemmekarantæne, efter at de har deltaget i et møde med en person, der er smittet med coronavirus.

Det drejer sig om beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, miljøminister Lea Wermelin samt Mogens Jensen, der blandt andet er fødevareminister.

Ingen af dem skriver i deres beskeder på sociale medier, at de oplever symptomer på coronavirus.

Mandag skrev justitsminister Nick Hækkerup (S) på Facebook, at han har symptomer på coronavirus og er blevet testet. Resultatet af testen er endnu ikke offentliggjort.

Partifællen Jeppe Bruus meddelte mandag, at han er blevet testet positiv for coronavirus.

S-folketingsmedlemmet Kasper Sand Kjær har ligeledes sat sig selv i hjemmekarantæne, efter at han har været i kontakt med en smittet person.

Afstemninger er aflyst

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, meddelte tidligere tirsdag, at han mandag aften blev indlagt på Odense Universitetshospital.

Den tidligere minister har fået konstateret coronavirus, og oven i det er en lungebetændelse stødt til. Lars Christian Lilleholt modtager derfor medicinsk behandling.

Tirsdagens afstemninger i Folketingssalen er aflyst efter coronaudbruddet på Christiansborg.

Det oplyser Folketingets administration. Der skulle have været tre afstemninger tirsdag.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), bekræfter, at dagens lovbehandling og spørgetime i Folketinget er henholdsvis stoppet og udskudt til onsdag.

»Udbredelsen af smitte med covid-19 i Folketinget siger noget om, hvor alvorligt, vi som Folketing, arbejdsplads og danskere skal tage denne her situation«.

»For det er gået stærkt det sidste døgn, det må jeg sige«, siger han.

ritzau