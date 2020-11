Patienter med svære senfølger efter covid-19 skal på særlige klinikker

I begyndelsen mødtes de på nettet, på Facebook-sider, hvor de ledte efter ligestillede. Alle havde de været syge med covid-19, men blev ved med at være trætte, have åndenød, hoste og koncentrationsbesvær, selv om den akutte sygdom var overstået. Senere har vi lært, at det hedder ’senfølger’. Og nu er de for alvor rykket ind i sundhedssystemet, da Sundhedsstyrelsen tirsdag udgav sine anbefalinger til, hvordan personer med senfølger skal undersøges og behandles.

Anbefalingerne er vigtige, mener Lars Østergaard, som er professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han var en af de første læger, som gik i gang med udredningen af patienter med senfølger.

»Det vigtigste er, at der nu er en masse patienter ude i landet, som får en form for anerkendelse af, at deres symptomer er reelle, og at vi med den viden, vi har i dag, kan give dem de tilbud om behandling, vi har, også selv om det ikke er mange«, siger Lars Østergaard, som i øjeblikket har kontakt til omkring 150 patienter med senfølger.