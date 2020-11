Smittetallene stiger: Trist rekord og en farlig omverden

Man må håbe, at statsminister Mette Frederiksen (S) har is i maven, for nu er det halvanden uge siden, hun offentliggjorde nye restriktioner, der siden implementering mandag og torsdag i sidste uge har skullet føre til effekt – men som endnu mangler at demonstrere de store resultater i data.

Tirsdag nåede Danmark endnu en smitterekord, da 1.353 på blot én dag fik konstateret covid-19. Det er det højeste smittetal på en dag.

Alligevel er det vigtigt at huske huske, at der var en markant mindre testaktivitet i begyndelsen af epidemien, så testresultater siden sommer ikke har kunnet måle sig med epidemiens omfang i foråret.