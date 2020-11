Virolog: Virusmutation kan forsinke coronavaccine tre til fire måneder

Hvis ikke der bliver »grebet meget hårdt ind« for at stoppe spredningen af det muterede coronavirus, der i en stikprøvekontrol er fundet hos 12 personer i Nordjylland, vil det få stor betydning for de vacciner, der verden over knokles på at få færdige. Ifølge Statens Serum Institut tyder meget på, at vaccinerne vil have en mindre effekt.

Den gode nyhed er dog, at forskerne - ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet - ikke ville skulle starte helt forfra med en ny vaccine.

Så selv hvis den nye minkvariant af coronavirus allerede er ude over Nordjyllands grænser og ikke kan stoppes, betyder det altså ikke, at vaccinen, som hele verden går og venter på, vil blive forsinket et år eller mere.