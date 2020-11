Nu er der så mange smittetilfælde i Danmark, at myndighederne skal ændre coronakortet

De seneste uger er Statens Serum Instituts interaktive kort over coronasmitte blevet mere og mere mørkebrunt som tegn på, at langt, langt de fleste kommuner har en incidens på over 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere inden for de seneste syv dage.

Lige efter sommerferien var det kun et par kommuner, der havde den lidet attraktive mørkebrune farve. Men i takt med at coronaepidemiens anden bølge er skyllet ind over Danmark, er flere og flere kommuner kravlet over grænsen på de 50. Og den seneste måned har grænsen virket mere og mere ude af trit med virkeligheden, ikke mindst drevet frem af smittespredningen på den københavnske vestegn, hvor flere kommuner har en incidens over 400.

Så nu har Statens Serum Institut taget konsekvensen af udviklingen og har ændret sit coronakort. Nu skal en kommune ikke længere havde en incidens over 50 for at blive farvet mørkebrun, men over 200. Det gælder for 13 ud af landets 98 kommuner.

Hidtidig opdeling er meningsløs

Heriblandt seks ud af de otte vestegnskommuner. Helt i top ligger Vallensbæk, Høje-Taastrup og Albertslund på en dag, hvor der er blevet konstateret et rekordhøjt antal smittetilfælde på 1.427. Disse tre kommuner har en incidens på 471, 417 og 394 tilfælde per 100.000 indbyggere på en uge.

De øvrige farvekategorier er også ændret med andre intervaller, der passer bedre til den aktuelle situation, hvor vi ifølge overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause på SSI, befinder os i epidemiens anden bølge. I sin vejledning til at læse kortet skriver seruminstituttet nu:

»Farveklassifikationen på to af kortene er ændret, dette gælder kortene 7-dages-incidens samt positiv-procent for de seneste 7 dage. Den nye farveklassifikation gør det bl.a. muligt at skelne mellem kommuner med en 7-dages-incidens på over eller under 100 tilfælde pr. 100.000 borgere. Positiv procenten for de seneste 7 dage vil med den nye farveklassifikation bl.a. muliggøre skelnen mellem kommuner med en positiv procent på over og under 5%«.

Når man ser på kortet over Danmark, ser det umiddelbart lysere ud nu, men det skyldes altså ikke, at epidemien er ved at fordufte, men blot at smitten er så udbredt, at den hidtidige opdeling er meningsløs. Politiken justerer inden længe sit kort, så det flugter med de nye kategorier.

Med til historien om dagens rekordhøje smittetal hører, at der heller aldrig før er blevet foretaget så mange coronaprøver. Der er det seneste døgn kommet svar på 88.080 prøver, og det er i det lys, at det nye, daglige smittetal på 1.427 skal ses. Den såkaldte positivprocent - andelen af positive test ud af samtlige test - er således målt til 1,63, hvilket er en smule lavere end de foregående dage.