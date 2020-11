Nu bliver de smittede på Vestegnen kigget i kortene

Efter uger med høje smittetal på den københavnske Vestegn prøver myndighederne nu under samtaler med alle nye smittede at finde ud af, om de overholder anbefalingerne om at isolere sig. Det sker, fordi mulighederne for at holde afstand til ikkesmittede familiemedlemmer kan være dårlige, hvis man bor mange på få kvadratmeter.

»Isolation ved smitte er helt afgørende for at få styr på de høje smittetal på Vestegnen. Derfor ringer smitteopsporingen ud til alle smittede i de 11 vestegnskommuner, en eller to dage efter at vi har talt med dem første gang, for at sikre os, at isolationen overholdes«, oplyser Bente Møller, konstitueret enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, skriftligt.

Hvis man er smittet og har problemer med at overholde sin isolation – det kan være, fordi boligen ikke har et rum, den smittede kan være alene i – kan styrelsen med kommunerne hjælpe med en plads på en isolationsfacilitet på Vestegnen.