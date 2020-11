SUNDHED Få en god bog i øret. Det er godt for både sindet og kroppen

Jeg var helt høj sidste weekend, hvor der var bogfestival. Her kunne man høre forfattere fortælle om deres bøger, ofte som led i en samtale. En hel weekend med bøger! Det var superinspirerende.

Bøgerne sætter min verden i perspektiv. De giver mig glæde og noget at tænke over, og jeg er sikker på, at læsningen gavner min mentale sundhed. Litteraturen er et middel til at komme ned i gear. Jeg stresser af, når jeg forsvinder ind i bøgernes verden. Og videnskaben bakker min strategi op. Et amerikansk studie viser, at læsning har samme afstressende effekt som yoga og latter. Endnu et studie viser, at mennesker, der læser, sjældent viser tegn på demens. Ligesom med andre mentalt udfordrende aktiviteter som krydsord og puslespil kommer hjernen nemlig på arbejde, når vi fordyber os i en bog. I modsætning til film og tv er du tvunget til at frembringe dine egne billeder, når du læser eller hører en bog. Og det stiller krav til dine små grå. Samtidig kræver læsning noget af din hukommelse, fordi du skal holde styr på en historie i de mange timer, du bruger på at komme igennem en bog.

Noget tyder på, at læsning ikke bare styrker den mentale sundhed, men også den fysiske. I en rundspørge fra 2015 blev over 2.000 læseheste spurgt, hvilken rolle bøgerne spillede i deres liv. Hver femte svarede, at en læseoplevelse på et tidspunkt havde fået dem til at gøre noget særligt for at passe bedre på deres helbred. Der var også en tredjedel, der svarede, at bøger havde lært dem, at det var okay ikke at være perfekt. Andre studier tyder på, at litteratur kan udvide vores ordforråd og vores horisont, så vi måske bliver mere empatiske.