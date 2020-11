Løberne stønner og pruster og kommer tæt på. Skal jeg være bange for dem?

Carlo Pedersen: Jeg er helt med på, at motion er sundt, men forleden var jeg i en park, hvor man regelmæssigt overhaledes af stønnende motionister. Til tider pustende løbere, der var meget tæt på folk, der blot ville gå en tur i parken. Det bekymrer mig lidt, men er disse bekymringer ubegrundede?

Bente Klarlund Pedersen: Selv om vi er midt i en coronatid, skal vi passe på, at vi ikke isolerer os for meget. Det er vigtigt for både vores fysiske og mentale sundhed, at vi fortsat kommer ud at gå eller løbe en tur i det fri. Men vi skal naturligvis vise hensyn. Jeg kan godt forstå, hvis du bliver bekymret og måske vred, når du er ved at blive løbet over ende af stønnende løbere, der ikke tager hensyn til, at de bør holde en afstand på mindst 2 meter.

Fodgængere, herunder løbere, kan færdes i trafikken uden at have fået trafikundervisning. Men de skal kende visse færdselsregler. Derudover er det ønskeligt, at de besidder en vis portion almen dannelse, herunder kendskabet til fortovsretten. Mange kunne med fordel læse Emma Gad, forfatter til etikettebogen ’Takt og Tone’. Hun skriver: »Man skal aldrig lade hånt om fortovsretten. Man skal altid vige ud til højre side for at undgå sammenstød og forvirring«.