Minkgate: Lukkede Kåre Mølbak Nordjylland uden grund?

En uge er gået, siden direktør for Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak sagde, at Danmark kunne starte en parallel coronapandemi, som kommende vacciner måske ikke vil virke mod, på grund af fund af minkvarianter af coronavirus i mennesker. Nu står to ting klart.

For det første er det et faktum, at regeringens melding onsdag i sidste uge om, at alle mink i Danmark skal dø, er ulovlig. Derfor er fødevareminister Mogens Jensen (S) ved at blive pelset levende og kæmper for sit politiske liv.

For det andet er det et faktum, at ikke kun SSI, men de fleste eksperter fra ind- og udland er enige om, at 17 millioner særdeles virusmodtagelige mink under en pandemi er uholdbart og problematisk.